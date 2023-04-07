TBMM Başkanı’ndan İsrail’e tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombalıyor. İsrail’in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum.” dedi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail’in saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Şentop yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombalıyor. İsrail’in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum.

İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır.

Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir.”