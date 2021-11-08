TBMM Başkanı’ndan Karabağ mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya, 8 Kasım Azerbaycan’ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, “Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda ‘iki devlet tek millet’ şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan’ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dirayetli liderliğinde Azerbaycan’ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, “Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır.” görüşünü paylaştı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, “Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi’nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.