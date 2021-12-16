TBMM Başkanı’ndan kutlama mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü ve Bahreyn’in Milli Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Fawzia Zainal’e gönderdiği kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Bahreyn’in Milli Günü’nü Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şahsım adına canıgönülden tebrik ederim.

Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin, müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Bahreyn halkına sağlık, huzur ve mutluluk, zatıalinize ve şahsınızda Bahreyn Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine başarı dileklerimi iletirim.”

Mustafa Şentop, aynı mesajı Bahreyn Şura Konseyi Başkanı Ali Bin Saleh Al-Saleh’e de göndererek, Şura Konseyi üyelerine başarılar diledi.

Kazakistan’a kutlama

Şentop, Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Parlamento Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’e bir kutlama mesajı gönderdi. Şentop, mesajlarında şunları kaydetti:

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle dost ve kardeş Kazakistan halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsım adına en kalbi duygularla tebrik ederim.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu sağlam zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır.

Bağımsızlık Günü’nüzü bir kere daha kutlarken dost ve kardeş Kazakistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Kazakistan Parlamentosu Meclisinin bütün değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim.”

Şentop, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Ashimbayev’a da mesaj göndererek, Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı, Senato üyelerine başarı ve mutluluk diledi.