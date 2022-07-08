TBMM Başkanı’ndan mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop, Kurban Bayramı mesajında; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhu taşıyan, birlik ve beraberlik duyguları daha yoğun hissedilen bir Kurban Bayramı’na daha ulaşıldığını vurgulayarak, “Bizlere sorumluluk sahibi insan olduğumuzu hatırlatan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi de görüp gözetmemizi telkin ve tavsiye eden bu güzel bayramı Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Bizleri; sağlıkla, huzur ve mutlulukla bir bayrama daha eriştirdiği için Cenabı Hakk’a hamt ediyorum” dedi.

Mustafa Şentop, kelime manası ‘Allah’a yaklaşmak’ anlamına gelen ‘kurban’ın İslam alemi için büyük lütuf ve rahmet günü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Allah rızası için maddi fedakârlık yaparak manevi iklime vesile olma gayesi taşıyan kurban, insanoğlunun kendisine verilen nimetleri başkalarıyla paylaştığı, Allah’a olan şükran borcunu yerine getirme hazzı yaşadığı özel bir ibadettir. Büyük bir şuurla eda edilen ‘kurban’ hem dini hem dünyevi mana ve hikmetler ihtiva eden, insanlık tarihi kadar kadim bir ibadettir. ‘Sosyal adaletin’ tesisinde önemli katkıları olan kurban ibadeti, toplumun her ferdine, dayanışma ruhuyla tıpkı bir okul gibi öğretici olur. Bu mübarek bayram günlerinin, kurbanla gelen sevincin, milletimizin huzur ve mutluluğunu artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Salgın sonrası kurban ibadetlerini Hac farizasıyla taçlandıran vatandaşlarımızın, ibadetlerinin kabulünü sağlık ve esenlikle ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum. İnsanlığın, bütün bayramların aziz dönemler olduğunu idrak ettiği; şiddetten uzak, sevgiye yakın; savaştan ârî olarak barışa doğru yol almasını ümit ediyorum. Milletimizin infak gayesiyle ifa ettiği, kurban ibadetinin kabulünü Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”