TBMM Başkanı’ndan Nevruz açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın.” dedi.
Mustafa Şentop, mesajında, “Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz’un, Aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim.” ifadelerine yer verdi.