TBMM Başkanı’ndan seçim açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentop, kısa bir süre öne çekilmesi planlanan seçim tarihi için “siyasi anlamı yok, teknik gerekçelere dayanıyor” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon kanalında seçim tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentop, “18 Haziran’da on binlerce hacı oy kullanamayacak. Bunun dışında okulların tatili meselesi var. Hacca gidecek olan 100 bine yakın bir toplam nüfus var. Bu bir ayarlama gibi. Kanuna göre söylerseniz, belirlenmiş tarihten 1 gün önce de yapsanız teknik olarak erken seçim denilebilir.

“SİYASİ ANLAMI YOK”

Siyaseten erken seçimin anlamlı bir vakit aralığında olması lazım. Bunun bazı siyasi açıklamalarının olabilmesi lazım. Burada o kadarlık ayarlamanın hem siyasi anlamı yok; hem de teknik gerekçelere dayanıyor” ifadelerini kullandı.

“6 NİSAN’DAN ÖNCE YAPILACAK BİR ERKEN SEÇİME DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Altılı Masa’nın son toplantısında ortak açıklama yapan 6 siyasi parti lideri, “Erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız” demişti.