TBMM Başkanı’ndan Suriyeli açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Suriyeliler ve bölgesel konular hakkında açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, ABD’nin, İran’a yönelik yaptırım kararının, bölgesel gelişmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Meclis Başkanı Yıldırım’ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bugün 265 milyon insan kendi vatanında yaşamıyor.

*İnsanın olmadığı yerde hayat da olmaz yaşam da olmaz.

*Gelişmiş ülkeler daralırken, Doğu’da ışık yükseliyor.

EKMEĞİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

*Dardaki insana kucak açıyor, onlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz.

*Hem coğrafik olarak hem stratejik olarak bölgede kilit bir ülkedeyiz.

*Türkiye’nin son 16 yılda bir başarı hikayesi var. Kim ne derse desin…

*Bizim hedefimiz, parmakla sayılan ülkeler arasına girmek.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI YÜZDE 63 AZALDI

*OECD’nin yaptığı bir araştırma var. Araştırmaya göre, Türkiye’de bölünmüş yollarla birlikte, ölümlü trafik kazalarında yüzde 63 azalma var. Yine, illerin kendi aralarındaki ticaret yüzde 40 arttı. Yine bölünmüş yolların, Türkiye büyümesine katkısı yüzde 1…

*Türkiye’nin, 15 yıl önce ihracat yapan il sayısı 12-13’tü, şimdi ise tüm iller ihracat yapıyor.

TRT