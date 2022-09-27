TBMM Başkanı’ndan taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’tan şehit polis için taziye mesajı geldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mersin’de Polisevi’ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer’e Cenabıhak’tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.