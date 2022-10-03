TBMM Başkanı’ndan taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’da bir futbol maçında yaşanan izdiham nedeniyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, şu ifadelere yer verdi:

“Endonezya’da bir futbol müsabakasında yaşanan can kayıplarını derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına en içten taziyelerimi iletiyor, can kaybının artmamasını temenni ediyorum.”