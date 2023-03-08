TBMM Başkanı’ndan taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, şehit pilot için açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’na, Cenabıhak’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.