TBMM Başkanı’ndan Ukrayna ile kritik görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği Çekya’nın Başkenti Prag’da, Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir devam eden savaşın, hem Avrupa’nın hem de iki ülke arasındaki gündemin en üst sırasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Şentop, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş ile ilgili olarak Türkiye’nin tutumunu şöyle aktardı:

“Biz Türkiye olarak Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu haklı mücadelesinde Ukrayna’ya verdiğimiz destek önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Türkiye’nin bu politikası, Kırım’ın ilhakından bu yana izlediği ilkesel bir politikadır.”

Şentop, Türkiye’nin devam eden savaşa dair halihazırdaki yaklaşımının bir takım Batı ülkelerinden bazı farklılıklar gösterdiğini söyledi. Meclis Başkanı Şentop Türkiye’nin, savaşın başından bu yana, uluslararası hukuka dayalı adil bir diplomatik çözüm için gayret sarf ettiğini vurgulayarak, “Her ne kadar çözüme dönük müzakereler şimdilik uzak görünse de diplomatik çabaların sonuç doğuracağına delalet eden önemli kazanımlar sağlayabildik” dedi.