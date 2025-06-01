TBMM Başkanından Ziyaretler Gerçekleşecek

GÜNDEMDEKİ ZİYARETLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM grupları ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret edecek. Bu program 6 Nisan 1920 tarihinde, TBMM’de 10.30, 12.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Anahtar Parti’yi ziyaret edecek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılacak. Bu etkinlik Ankara’da 11.00 ve 13.30 saatlerinde düzenlenecek.

MİLLİ EĞİTİM PROTOKOLÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanacak olan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılacak. Bu tören 6 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da saat 13.30’da gerçekleşecek.

ENERJİ VE EKONOMİ ETKİNLİKLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bakü Enerji Haftası” açılış törenine katılacak. Bu etkinlik 08.30’da Bakü’de yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni’nde yer alacak. 12.30’da Ankara’da gerçekleşecek bu etkinlikte, Türkiye İstatistik Kurumu da 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleri ile hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak. Bu açıklama ise 10.00’da Ankara’da yapılacak.

DÜNYA DİPLOMASİSİNDE GÜNDEM

Rus ve Ukraynalı heyetler barış müzakerelerinin ikinci turu için Türkiye’de bir araya gelecek. İstanbul’da düzenlenecek bu müzakereler, bölgedeki gerginliğin giderilmesi açısından önem taşıyor.

Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırıların ardından insani krizin gelişmeleri devam ediyor. Bu konudaki gelişmeler Gazze ve Kudüs’te takip ediliyor.

A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların öncesinde hazırlık yapmak için TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenman yapacak ve gece saatlerinde Boston’a doğru yola çıkacak. Bu antrenman İstanbul’da saat 16.45’te başlayacak.

Ayrıca, A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde Slovenya ile özel bir maç oynayacak. Bu maç 17.00’de İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşılaşmaları da 18.00 ve 20.30 saatlerinde sırasıyla Bursa ve İstanbul’da yapılacak.

Son olarak, tenis dünyasında sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık’a devam edilecek. Bu önemli turnuva Paris’te gerçekleşecek.