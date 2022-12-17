TBMM Başkanı’nden bütçe mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bütçe ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bütçe ile ilgili konuştu ve vekillere teşekkürlerini sundu.

Şentop, görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun.” dedi.

TBMM’de bütçe maratonu dün gece sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.