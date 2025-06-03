TBMM Başkanlığı İkinci Tur Oylamaya Geçildi

İKİNCİ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

TBMM Başkanlığı seçiminde birinci turda adaylar gerekli 400 oya ulaşamadı ve bu nedenle ikinci tur oylamaya geçildi. TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimde 549 milletvekili oy kullandı. İlk turda TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 30 oy aldı. Ayrıca, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 60 oy ve Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı ve 10 oy geçersiz sayıldı.

ÜYE SAYISINA ULAŞAMADILAR

İlk turda adaylar, TBMM Başkanı seçilmek için gereken üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğuna ulaşamadı ve dolayısıyla ikinci tur oylamaya geçildi. Bu durum, TBMM’de yapılmakta olan seçim sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Genel Kurulu’na gelerek oy kullandı.