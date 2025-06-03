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TBMM Başkanlığı Seçiminde Üçüncü Tur

BAŞKANLIK SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONUCUNDA EKİP OLAMADI

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında herhangi bir aday başkan seçilemedi ve üçüncü tur oylamaya geçildi. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimi sırasında, toplamda 543 milletvekili oy kullandı.

İkinci turda TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306 oy alırken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 27 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47 oy ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş geçti ve 11 oy geçersiz sayıldı. Hiçbir aday 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tur oylamasına geçilmiş oldu.

ÜÇÜNCÜ TURDA GEREKEN OY SAYISI

Üçüncü tur oylamada adayların, başkanlık için salt çoğunluk olarak 301 oy alması gerekiyor. – ANKARA

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