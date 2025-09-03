Tbmm Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas’ta Ziyaret Gerçekleştirdi

BEKİR BOZDAĞ’DAN SİVAS ZİYARETİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas’ta hem Valilik hem de Belediyeyi ziyaret ediyor. Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen Bozdağ, Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya geldi. Ardından Sivas Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Adem Uzun’dan şehirdeki kapsamlı yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bozdağ, Sivas’ta bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ediyor.

SİVAS KONGRESİ’NİN YIL DÖNÜMÜ

Bozdağ, Sivas Kongresi’nin yıl dönümünün yarın kutlanacağını dile getirirken, “Türkiye’nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız.” dedi. Sivas Kongresi’nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o süreçte destek veren kahramanları rahmetle andığını belirtti.

SİVAS’IN GELECEĞİNE YATIRIM

Bozdağ, Sivas’ın yeni projelerle daha parlak yarınlara ulaşmasını temenni ediyor. “Sivas, düne göre daha iyi bir noktada, inşallah yarınları daha da iyi olacaktır. Belediye Başkanımıza da desteğimiz tamdır. Sivas, bizim gözbebeğimizdir.” şeklinde konuştu. Ziyaretlerde AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de yer aldı.