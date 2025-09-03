Haberler

Tbmm Başkanvekili Bozdağ, Sivas’ı Ziyaret Etti

SİVAS VALİLİĞİ ZİYARETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Valiliğini ziyaret etti. Sivas Kongresi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Bozdağ Sivas Valiliği önünde yöre folkloruna uygun kıyafetler giymiş çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ

Protokol mensuplarını selamlayan Bozdağ, Sivas Valiliği anı defterine not düşerek imzaladı. Ziyaretin devamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’ten makamında brifing aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samandağ’da Dalgalar İki Kardeşi Sürükledi

Samandağ'da denize giren İranlı kardeşlerden biri dalgalar tarafından sürüklendi ve yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Gürcistan Hazır, Türkiye ile Oynayacak

Gürcistan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Willy Sagnol idaresindeki çalışmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.