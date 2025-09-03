Tbmm Başkanvekili Bozdağ, Sivas’ı Ziyaret Etti

SİVAS VALİLİĞİ ZİYARETİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Valiliğini ziyaret etti. Sivas Kongresi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Bozdağ Sivas Valiliği önünde yöre folkloruna uygun kıyafetler giymiş çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ
Protokol mensuplarını selamlayan Bozdağ, Sivas Valiliği anı defterine not düşerek imzaladı. Ziyaretin devamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’ten makamında brifing aldı.