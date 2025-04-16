TBMM Başkanvekili Önder Ameliyatta

SON DAKİKA GELİŞMELER

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saat 23.00 sıralarında İstanbul’da kalp krizi geçirerek ambulansla Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarındaki yırtık sebebiyle acil olarak ameliyata alınan Önder’in operasyonu sabah 06.30’da tamamlandı. 7 saat süren cerrahi müdahalenin ardından Önder, yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Ameliyat öncesinde bilgi veren Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in hayatının tehlikede olduğunu açıkladı. Çiftçi, “Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması durumu var. Bu büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” ifadelerini paylaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.” dedi.

SAĞLIK DURUMU İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi almak için Davut Gül ile görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gelişmeler üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir grup DEM Partili milletvekili, İstanbul’a hareket etti. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder’in tedavi gördüğü hastaneye gelerek bilgi aldı. Hatimoğulları, “Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde. Sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.” dedi.