Tbmm Başkanvekili Önder İçin Tören

VEFAT EDEN TBMM BAŞKANVEKİLİ İÇİN CENAZE PROGRAMI

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybeden Önder’in cenaze programıyla ilgili duyuru yaptı. Buna göre, Önder için 5 Mayıs Pazartesi saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni gerçekleştirilecek.

CENAZE NAMAZI VE DEFİNO

Önder’in naaşı, aynı gün ikindi vakti Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Ayrıca, bugün saat 19.15’ten itibaren Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek. Taziye kabulü ise yarından itibaren DEM Partinin il ve ilçe örgütlerinde gerçekleşecek.

HASTANEYE KALDIRILMA VE TEDAVİ SÜRECİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da saat 22.41’de şuuru kapalı ve solunum ile kardiyak arrest durumu ile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önder’e “Aort Diseksiyonu” tanısı kondu ve aort kapak değişimi ile çıkan aort değişimi ve tek damar baypas ameliyatı yapıldı. Önder yoğun bakımda tedavi altına alındı. 28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı ifade edildi.