Tbmm Başkanvekili Önder Zincirlikuyu’ya Defnedildi

HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN ÖNDER TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze namazı sonrasında Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu, kalabalık bir topluluğun katılımıyla cenaze aracına konuldu ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na taşındı. Cenaze güzergahında yol kenarındaki vatandaşlar cenaze aracını selamladı.

MEZARLIĞA YOĞUN KATILIM

Önder’in cenazesine ailesinin yanı sıra birçok önemli isim de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda vatandaş, cenazeye katılarak Önder’i son yolculuğunda uğurladı. Önder’in naaşı, sevgiyle bakışan ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Zincirlikuyu Mezarlığı’na törenle defnedildi.