TBMM Başkanvekili Sırrı Önder’in durumu kritik

HASTA SAĞLIĞINDA BÜYÜK GELİŞMELER

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatından sonra tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağ kalbinin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığı fakat nörolojik durumunun son derece yüksek risk taşıdığı bildiriliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi önünde Önder’in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Çiftçi, Önder’in yoğun bakım ünitesinde 6. gününde olduğunu ve hayati tehlikesinin hala çok yüksek riskle devam ettiğini aktardı.

AMELİYAT SONRASI GELİŞMELER

Çiftçi, “Hastamız Sayın Sırrı Önder’e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır. Ameliyat sırasında kanamanın olmadığı, enfeksiyon bulgusunun bulunmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. İlk ameliyat gününde sağ kalbin hiç kasılmadığını söylemiştik; ancak sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arter trasesi güzel, sağ kalp kasılmaya başladı ve bu durumda belirgin bir fark var” ifadelerini kullandı.

Önder’in dün cerrahi drenlerinde bir miktar kanama yaşandığını ve ikinci bir revizyon işleminin yapıldığını belirten Çiftçi, “Cerrahi alanlar tamamen temiz ancak göğüs kemiğindeki dikişler altında bir miktar kanama var. Bu da cerrahi tekniklerle kapatıldı. Hastanın şu an hemodinamik durumu stabil ve tansiyonu iyi ama ECMO desteği ve inotrop desteği devam ediyor” dedi. Önder’in nörolojik durumuna ilişkin bilgi veren Çiftçi, hastanın şuurunun kapalı olduğunu ve reflekslerinin istenen seviyede olmadığını vurguladı.

NÖROLOJİK DURUMUN CİDDİ RİSKİ

Uzmanlar, Önder’in nörolojik değerlendirmelerinin devam ettiğini ve beyin kan akımının iyi durumda olduğunu ancak bu alandaki diğer nörolojik çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydediyor. Çiftçi, “Bu açıdan hastamız nörolojik olarak ciddi endişe veriyor. Hiçbirimiz için kolay değil. Ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Lütfen sabırlı olalım ve çalışmalarımıza devam edelim” dedi. Önder’i uyutma süresi hakkında soruya yanıt veren Çiftçi, “ECMO’nun kalabilme süresi 10 gün de olabilir, 40 gün de olabilir. Bu hastanın ihtiyacına bağlı” şeklinde konuştu.

AMELİYATIN SONUÇLARI VE İYİLEŞME SÜRECİ

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Sağbaş, Önder’in yeniden kalp krizi geçirme riskinin bulunduğunu ve ilk ameliyatta sağ kalbin etkilendiğini, bu nedenle ECMO desteği alındığını ifade etti. Cumartesi günü yapılan işlemin planlı olduğunu belirten Sağbaş, “Ameliyatı yaptıktan sonra sağ kalbin kısmen kasıldığını gördük; bu da umut verici bir durum. Ancak kalp hala güçsüz, dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Sağbaş, “Hastanın iç organlarının durumu iyi, ancak önümüzde hala uzun bir yol var. Kalp açısından bir iyileşme sürecindeyiz. Nörolojik durumunu ise net olarak belirlemek mümkün değil” diyerek, görüntüleme yapamadıkları için kesin bir değerlendirme yapmanın zorluğunu vurguladı. Önder’e ek bir operasyon yapılmayacağını ve göğsünün kapatıldığını belirten Sağbaş, herhangi yeni bir yırtık ve kanama yaşanmadığını aktardı.

İLERLEYİŞİN TAKİBİ

Sağbaş, “Baypası da çalışıyor, konan aort grefti de temiz. Şu an hemodinamik olarak iyi bir stabilite yakaladık. Ancak ne zaman sağlığına kavuşacağı konusunda kesin bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Önümüzde daha uzun bir yol var” dedi.