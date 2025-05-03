Tbmm Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Rahmet

TÜM SİYASİLER TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti. Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SÖYLEMLERİNDE SANAT VE GAYRET VURGUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, Sırrı Süreyya Önder’in yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine renk, denge ve güzellik kattığını belirtti. Şimşek, “Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında, “TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi bir duruş sergilemiş bir isimdi” değerlendirmesinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI VE ULAŞTIRMA BAKANINDAN RAHMET DİLEKLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.