TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hastaneye kaldırıldı. Ameliyatı 12 saat sürdü. Önder’in durumu kritik, yoğun bakımda. Sağlık durumu stabil değil. ECMO tedavisi uygulanıyor. Durumu gözlemleniyor, gelişmeler bekleniyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik zorlu bir ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Önder’in kalp krizi öncesi bir lokantada çekilen görüntüleri de medyada yer aldı. Önder’in öğle saatlerinde Beyoğlu’nda bir lokantaya gittiği, keyifli bir şekilde lokantaya girdiği, çalışanlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdiği ve ardından sipariş verdiği belirtildi. Yemeğini yerken cep telefonuna göz atan Önder, lokantanın sahibi olan film yapımcısı Selahattin Kat ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Lokantadan çıktıktan sonra evde fenalaşan Önder, ambulans çağırdı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye başvurdu. İstanbul Çağlayan’daki özel bir hastaneye getirilen Önder, saat 23.30’da aort damarının yırtılması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın yaklaşık 12 saat sürdüğü, hayati durumu kritik olan Önder’in ardından yoğun bakımda tedaviye alındığı belirtildi. Önder’in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a bilgi verirken, “Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor.” dedi.

AMELİYATIN DETAYLARI

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in sağlık durumu hakkında hastane önünde basına bilgi verdi. Çiftçi, “Önder, dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı.” şeklinde konuştu. Acil serviste yapılan 10 dakikalık kalp-akciğer masajı sonrası spontane dolaşımın tekrar sağlandığı belirtildi. Yaygın aort diseksiyonu tanısının konulduğunu aktaran Çiftçi, ameliyatın detaylarını da paylaştı.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN YAPILAN İŞLEMLER

Ameliyat sırasında aort diseksiyonunun sağ koroner damarından başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edildi. Prof. Dr. Çiftçi, “Sağ koroner damara koroner baypas yapıldı, aort kapağı değiştirildi ve tüm aortalık greftleme işlemleri tamamlandı.” ifadelerini kullandı. Bobur, ameliyatın karmaşıklığına dikkat çekerek, kalp cerrahisi sahasında bu tür diseksiyonların en zor tedavi edilen problemlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, “Diseksiyonun ana atar damarın kalpten çıktığı yerden başladı. Sağ koroner etkilenmiş olup, kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de bulunmaktaydı.” diyerek durumu özetledi.

SON GELİŞMELER

Ameliyatı gerçekleştirilen Önder, ECMO desteği ile yoğun bakıma alındığı ve hayati riskinin devam ettiği aktarıldı. Önder’in durumu hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda kişi hastaneye geldi. Aralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da bulunduğu ziyaretçiler, sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.