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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Vefatı

TBMM BAŞKANVEKİLİNDEN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Karaca, Sırrı Süreyya Önder’in kültür, sanat ve siyaset alanında “renkli ve değerli bir isim” olduğunu söyledi.

MESAJIN DETAYLARI

Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili, yazar senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kültür, sanat ve siyaset alanında renkli ve değerli bir isimdi.” ifadelerine yer verdi. Karaca, mesajında “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” şeklinde duygularını aktardı.

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