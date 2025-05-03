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TbmM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

ÜLKEYİ YASA BOĞAN KAYIP

Demokrat Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den tüm Türkiye’yi yasa boğan bir haber geldi. Kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul’daki özel bir hastaneye kaldırılan Önder, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tedavisinin 18. gününde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşındaydı. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Yakınları ise 18 gündür umutla güzel bir haber bekliyordu ve bu bekleyişin sona ermesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Hastane önünde bulunan yakınları, vefat haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

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