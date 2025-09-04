TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

BEKİR BOZDAĞ’IN TARIM DESTEĞİ AÇIKLAMASI

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Cumhuriyet dönemi için söylüyorum. Mazot, gübre ve ilaç desteğini ilk biz çıkardık.” diyerek, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde BG Grup’un düzenlediği “Agro Tarım Sivas Fuarı”nda konuştu. Bozdağ, 4 Eylül’ün tarihi açıdan önemli bir gün olduğunu ifade ederek, tarım ve hayvancılığın artık ülkeler için milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirtti.

GEÇMİŞTEKİ TARIM POLİTİKALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Bozdağ, Türkiye’deki mevcut siyasi partilerin geçmişte iktidar olduğu dönemlerde uyguladıkları tarım politikalarını eleştirerek, “Bugün Türkiye’de aktif siyaset yapan partilerden bu aziz milletin iktidara getirmediği var mı? Kimisi koalisyon ortağı olarak, kimisi destekçi olarak ama hepsini Cumhuriyet tarihi boyunca denedik. O zaman onların karnesini önüne koymak lazım.” ifadelerini kullandı. Mazot, gübre ve ilaç yardımlarını ilk kez kendi partilerinin sağladıklarını vurgulayarak, geçmişte bu konudaki boşlukları sorguladı.

BÜTÇE İMKANLARI VE GELECEK HEDEFİ

Bozdağ, daha iyi hizmet sunmak için bütçe imkanlarını dikkate aldıklarını ve bu çerçevede hareket ettiklerini ifade etti. “Emeklimiz, çiftçimiz memnun olsun, onlara daha fazlasını verelim ama bütçe imkanları çerçevesinde hepimiz bir devletiz. Aile bir devlettir,” diyerek, bütçe yönetiminin önemine dikkat çekti.

DESTİCİ’DEN ÜRETİM VURGUSU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, gıda ve tarımın önemi hakkında yorum yaptı. “Gıda, tarım ve hayvancılık alanında kendinizi, milletinizi besleyecek tarım, gıda ürünlerini yetiştiremiyorsanız, bir savaş anında, ya da pandemide paranız da olsa bunu dışardan alamıyorsunuz,” dedi. Destici, tarım sektörünün devlet için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİ VE TERÖR İLE MÜCADELE

Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulundu. “Savunma sanayindeki atılımlardan sonra özelikle 2015’ten bugüne kadar terörle hem sahada hem masada kararlı bir mücadele verildi,” diyerek, ülkenin güvenliği için yapılan çalışmaların önemine değindi.

TARIMDAKİ GELİŞİM VE HedefLER

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirtti. “2002 yılında kayıtlı traktör sayısı 1 milyon 80 bin, şimdi ise 2 milyon 300 bin. Peki bunları kim kullanıyor? Çiftçimiz, ziraatçımız kullanıyor,” diyerek, tarımda gelişimin sürekliliğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından “Agro Tarım Sivas Fuarı,” Bekir Bozdağ, Mustafa Destici, Abdullah Güler ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından resmi olarak açıldı.