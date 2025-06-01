TBMM Bu Hafta Başkan Seçiyor

TBMM GENEL KURULU MECLİS BAŞKANINI SEÇİYOR

TBMM Genel Kurulu, bu hafta 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı’nı seçmek için toplanacak. Adaylık başvurularının bugün sona ermesiyle birlikte, AK Parti TBMM Başkanı Kurtulmuş’u yeniden aday gösteriyor. Adaylar arasında, DEM Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar ile İyi Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı yer alıyor. CHP ve Yeni Yol Partisi ise adaylarını bugün açıklayacak. TBMM Başkanı gizli oy ile seçilecek. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak; üçüncü turda ise salt çoğunluk yeterli olacak. Üçüncü oylamada gerekli çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en yüksek oyu alan aday başkan olarak seçilecek.

10. YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye başlaması bekleniyor. Bu teklife göre, suça teşebbüs edenlere ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Ayrıca alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanamayan kişilere uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Hukuka aykırı davranışlarla kara ve hava ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere belirli süreler arasında hapis cezası verilecek. Anlaşmalı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az ceza alan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek. Ayrıca, koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler, belirli şartlar altında denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanabilecekler. Teklifin Genel Kurul görüşmeleri, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor.

KURTULMUŞ’UN PARTİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi partilere yönelik istişareler kapsamında yarın saat 10.30’da DEM Parti Grubu, saat 12.00’de İYİ Parti Grubu, 13.00’de Yeni Yol Partisi TBMM Grubu ve saat 15.00’de HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret edecek. Ayrıca, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki çalışma ziyaretlerini değerlendirmek üzere toplanacak.

– ANKARA