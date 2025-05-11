TBMM, Çalışmalarına 13 Mayıs’ta Başlayacak

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, 13 Mayıs Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı yasalar ve 375 sayılı KHK’de değişiklikleri içeren kanun teklifini ele alacak.

MEMUR ALIMLARINDA YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Teklif doğrultusunda, kamu kurumları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına katılarak yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak. Ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT İÇİN TAHSİS DÜZENLEMESİ

Devletin taşınmazları ile kamu idarelerine ait alanlar, TRT’nin görevlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

KOMİSYON TOPLANTILARI GÜNDEMDE

İhtisas ve araştırma komisyonları da kendi gündemlerindeki konuları ele almak üzere toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, “Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni” görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre ile ilgili bütün işlemler, her hac sezonu sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini denetleyecek.

YETKİLER VE CEZALAR BELİRLENECEK

Maden Kanunu ve Türk Petrol Kanunu çerçevesinde ruhsat sahibi olanların, KEP kullanımını zorunlu hale getiren düzenlemeler yapılacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, her üç ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, MAPEG ve TENMAK’a ait tüm mal ve varlıklar haczedilemeyecek.

KARTALKAYA YANGINI ARAŞTIRILACAK

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına dair araştırmalar devam ediyor. Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Bolu Valiliği yetkilileri ile görüşecek.

KİT KOMİSYONU BİLANÇO GÖRÜŞMELERİ YAPACAK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Bu hafta Elektrik Üretim A.Ş, Nükleer Enerji A.Ş gibi kuruluşların hesapları gözden geçirilecek. Dilekçe Komisyonu, itiraz edilen Başkanlık Divanı kararlarını inceleyecek. Kamu denetçileri, Karma Alt Komisyon tarafından dinlenecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, rapora dahil edilecek konuları değerlendirerek önerileri alacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’teki siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.