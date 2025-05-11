TBMM, Çalışmasına 13 Mayıs’ta Başlayacak

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışma programına 13 Mayıs Salı günü start veriyor. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunların yanı sıra 375 sayılı KHK üzerinde değişiklikler öngören kanun teklifini gündeme alacak. Teklif, kamu kurum ve kuruluşların yapacağı alımlarda mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulacak kişiler için 35 yaş sınırının da getirilmesini içeriyor.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI SEÇİLECEK

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından belirlenecek. Ayrıca, kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devletin tahsisinde olan alanlar, TRT’nin görev ve faaliyetleri için bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.