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TBMM Çalışmasına Başlayacak 13 Mayıs

TBMM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışma programına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’de değişiklikler içeren kanun teklifini görüşecek.

35 YAŞ SINIRI GETİRİLİYOR

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak. Yaş şartının uygulanacağı meslek konusunda ise henüz detaylar netlik kazanmadı.

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