(TBMM) – Cengiz Çandar, TBMM’de Konuştu. Barış Süreci İçin Yardım Olmalı. Türk-Kürt Birliği İçin El Ele. Geçmiş Acılar Unutulmamalı. Barışın Önemi Tarihle Süslenmeli. Türkiye İçin Çözüm Şarttır

TARİHSEL GÜNDEMDE YENİ AŞAMA

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu’nda Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çandar, “Bu süreç, Devlet Bahçeli’nin güvencesi olmadan, adeta Devlet Bahçeli’nin bir emniyet supabı gibi katkı sağlaması söz konusu olmadan gerçekleşemezdi. Bu durumun geri dönülmez bir gerçeklik haline getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi barış ve çözüm sürecine el atmalıdır” dedi.

DEMOKRATİK ZEMİNLERDE BARIŞ

Çandar, TBMM Genel Kurulu’nda, TRT ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçilen Terörsüz Türkiye sürecine değindi. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mesaisi, 12 Mayıs’tan itibaren barış ortamının yerleşmesi için başlamalı ve demokratik zemine oturmalıdır” şeklinde konuştu.

Çandar, “Dün 40 yıllık, cumhuriyet tarihimizin en uzun, en yaygın, en kapsamlı şiddet ortamına nokta konuldu; çok büyük önemi olan tarihi bir gelişme gerçekleşti. Bu tarihi gelişme Abdullah Öcalan’ın sürece dahil olması ve 27 Şubat tarihinde yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı sayesinde oldu” dedi. 22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının önemli olduğunu vurguladı.

KATILIM VE DESTEK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece sahip çıkmasının bu tarihi gelişmenin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynadığını belirten Çandar, “Bu tarihi gelişme, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve tabii ki tüm muhalefet partilerinin genel başkanlarının destekleriyle mümkün oldu” şeklinde ifadeler kullandı.

Çandar, geçmişte yaşanan acılara dikkat çekerek, “Vardığımız bu heyecan verici, tarihi aşamada geçmiş acıların esiri olmayalım; Türkler ve Kürtler sırtımızı barışa dayayalım ve demokratik Türkiye için yol alalım” dedi. Geçmiş acıların unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Çandar, “Örneğin, 2017 yılında 22 yaşında Kozluk’ta toprağa düşen Şenay Aybüke Yalçın; Aybüke öğretmeni her zaman rahmetle anacağız. Yine, 2015 yılında Şırnak’ta cenazesi yedi gün sokakta kalan 11 çocuk annesi Taybet İnan’ı da unutmayalım” çağrısı yaptı.

İLERİYE DÖNÜK UMUTLAR

Çandar, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Öcalan gibi barış ve demokrasiye katkıda bulunan isimlerin tarih tarafından hayırla yad edileceğini ifade etti. 40 yıldır devam eden çatışmalar sonucunda yaşanan kayıpların unutturulmaması ve asıl hedefin barış olması gerektiğini vurguladı.