(TBMM) – CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Gençler Evlenecekse Çocuk Yapamaz. 2025’te Düğün Maliyeti 3 Milyon.” Şeklinde ifade etti. Uyuşturucu, Kumar ve Fuhuş Artmış, Ahlak Çökmüş. “İktidar Çocukların Geleceğiyle İlgilenmiyor.” Dedi. Gençler Geleceğini Uyuşturucuda Arıyor. “Adalet Yok, Güvenlik Yok” Diye Ekledi

GENÇLERİN EVLENME VE ÇOCUK YAPMA SORUNLARI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, gençlerin evlenme ve çocuk yapma konusundaki zorluklarına dikkat çekti. Ağbaba, “Gençler evlenmiyor, evlense çocuk yapamıyor. 2025’te düğün yapmanın maliyeti 3 milyona çıkmış. Siz evli çiftlerin nasıl çocuk yapacağıyla uğraşacağınıza, sezaryenle uğraşacağınıza bu çiftlerin nasıl geçinecekleriyle uğraşın” dedi. Konuşmasında, “Milletin gündemi, milletin derdi normal doğum değil. Milletin derdi normal beslenme, açlık, yoksulluk. Bunu çözmeye uğraşın” ifadelerini kullandı ve hükümeti eleştirdi.

TOPLUMSAL SORUNLARIN ARTIŞI

Ağbaba, toplumda yoksullaşmanın yaygınlaştığını belirterek, “Keşke çöken sadece ekonomi olsaydı ama çöken ahlak” şeklinde konuştu. Ülkenin çeşitli bataklıklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Ağbaba, “Uyuşturucu batağına saplanma yaşı 9-10’a düşmüş durumda. Uyuşturucu kullanımı sizin döneminizde yüzde 500 artmış. Uyuşturucu meselesi terörden bile daha tehlikelidir” diyerek durumu eleştirdi. Türkiye’de 10 milyon uyuşturucu bağımlısının olduğunu ve bunun Avrupa’nın en çok uyuşturucu kullanan ülkeleri arasında Türkiye’yi öne çıkardığını vurguladı.

KUMAR VE FUHUŞ SORUNLARI

Kumar bağımlılığına da değinen Ağbaba, “Yılbaşlarında oynanan tombalayı kötülük sayıyordunuz. Ülkeyi kumarhaneye çevirdiniz” dedi. Sanal bahislerin gençleri esir aldığını belirten Ağbaba, “Millet çareyi sanal kumarda buluyor” ifadelerini kullandı. Fuhuşun da arttığını ve ahlakın çökmekte olduğunu söyleyen Ağbaba, toplumun içerisindeki olumsuz değişimleri eleştirdi.

AİLELER ÜZERİNDEKİ BASKILAR

Son olarak, Ağbaba, “Bu yıl ‘aile yılı’ ilan ettiniz. Acıyorum ailelere” dedi. Hükümetin iktidara geldiği günden bu yana boşanma sayısının yükseldiğini söyleyen Ağbaba, “Doğum hızı tarihimizin en düşük seviyesinde” şeklinde uyarıda bulundu. “Gençler evlenmiyor, evlense çocuk yapamıyor. Siz evli çiftlerin nasıl çocuk yapacağıyla uğraşacağınıza, bu çiftlerin nasıl geçinecekleriyle uğraşın” diyerek yetkililere seslendi.

Ağbaba, son olarak, adaletin yok olduğuna ve “Kimsenin can, mal, namus güvenliği yok bugünün Türkiye’sinde” diyerek durumu eleştirdi.