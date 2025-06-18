TBMM Çiftçi Hasarlarını Değerlendirdi

DON HASARLARI VE TEDBİRLER HAKKINDAKİ SUNUM

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, “Don sonuçlarına bakarsak, 74 milyarlık bir teminatımız vardı, 7 milyar prim alındı, 184 bin poliçenin neredeyse yüzde 62’sine hasar isabet etti. 114 bine yakın poliçede hasarımız var. Burada etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın bulunuyor. Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar TL, ödenen don hasarımız da 1,5 milyar TL şu ana kadar” diye belirtti. Komisyon toplantısı, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında yapıldı.

ARAŞTIRMALARA YENİ PROGRAMLAR EKLENİYOR

Korkmaz, toplantının başında, “Komisyon çalışmalarımızda önümüzdeki hafta sonunda Amasya, Tokat, Ordu, Giresun bölgesinde bir Karadeniz programımız olacak. Ondan sonraki hafta da yine saha çalışmamız devam edecek Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur bölgesinde ve son olarak da yine Burdur’da 2 konuda çalıştay planlıyoruz. Bunlardan biri, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Gerçeğinde Sürdürülebilir Tarımsal Üretim” dedi. Korkmaz, Türkiye’nin değişen iklim koşullarının tarımsal üretime olan etkilerini masaya yatıracaklarını belirtti.

TARSİM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Korkmaz, Burdur’da yapılacak çalıştayda Tarımsal Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında eleştirilerin yoğun olduğunu dile getirerek, “İstisnasız her toplantının gündem maddesi… herkes TARSİM’den şikayetçi. Bir kısmı poliçelerin zamanında ödenmemesi, bir kısmı poliçelerin kapsamıyla ilgili sorunlar yaşıyor” diye konuştu. Tarsım’ın tarımsal üretimi destekleyen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

TARSİM’İN İŞLEYİŞİ VE DESTEKLER

Komisyon Başkanı Korkmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Emine Feray Sezgin, TARSİM’in işleyişini anlattı. Sezgin, “Çiftçilerin tüm primleri sigorta şirketleri tarafından tahsil edilip bu primlerin tamamı TARSİM’de toplanıyor… TARSİM reasürans şirketlerine, reasürans teminatı sağlama yetkisine de sahip” dedi. Ayrıca devletin, tarımsal sigortalara sağladığı desteklerin oranlarını da açıkladı.

DON HASARLARINDA ORANLAR VE ETKİLERİ

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, komisyonun saha çalışmalarına katılan bölge müdürleriyle ilgili bilgi vererek, “Yüzde 100 hasarı ödüyoruz… Şimdi asmada üzüm var, bundan sonra da dolu olabilir mi? Allah korusun ama olabilir” ifadelerini kullandı. Sezgin ise nisan ayında meydana gelen don olayında en fazla etkilenen ürünün üzüm olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay, 2024 yılında sigorta sektörünün öngörülen prim üretiminin 838 milyar TL olacağını açıkladı. Toplam hasar yükü olarak 690 milyar TL gibi bir rakamla karşı karşıya kalındığını da sözlerine ekledi. Ayrıca devlet destekli tarım sigortalarının payının yüzde 4,5 olduğunu belirtirken, sigorta sektörünün toplam teminat tutarının 854 trilyon TL olduğunu vurguladı.