TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Toplandı

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU’NUN TOPLANTISI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Ankara ve Konya Büyükşehir Belediye Çocuk Meclis Üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini ağırladı. Toplantı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Katırcıoğlu, “Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meclisimizin kuruluşuyla milletimizin iradesini sizlere, bizlere emanet etmiştir. Bizler de bu emaneti taşırken milli iradeye, demokrasiye ve milletimizin değerlerine sadakatle hizmet etmeyi bir şeref vesilesi sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKANIN EĞİTİME ENTEGRA SYONU VE RİSKLERİ

Katırcıoğlu, çocukların komisyonda sorduğu soruları yanıtladı. Özellikle yapay zekanın eğitime entegrasyonu konusundaki tartışmalara değinerek, “Elbette teknolojinin, bilimin gelişmesi bizler için çok çok önemli. Hem çocukların gelişimi hem ülkelerin gelişiminde teknolojinin çok önemli katkılar sağlayacak. Ancak yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı sorunları özellikle de korumasız olan çocuklarımız için bir tehlike oluşturabiliyor. Yani faydaları var ama dikkatli kullanılmazsa zararları da var.” dedi. Dijital bağımlılık sorununa atıfta bulunarak, “Bununla ilgili uluslararası çalışmalar şunu gösteriyor, ‘dijital bağımlılık’ denilen bir sorun ortaya çıkmış.” ifadelerini ekledi.

YAPIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yapay zekanın hem faydaları hem de zararları üzerine konuştu. Tanal, “Yapay zekanın entegrasyonu açısından insan hakları, hukuk devleti, kamu yararı açısından da denetlenebilir olması lazım.” değerlendirmesinde bulundu. Aynı zamanda, bu teknolojinin otoriterleşmeye hizmet edebileceğini söylerken, “Eğer insan hakları açısından, hukuk devleti açısından, kamu yararı açısından denetlenemiyorsa burada sıkıntı yaratır.” dedi.

ÇOCUK MECLİSİ ÖNERİLERİ

Öğrencilerden Yağız Aras Gürbüz, TBMM’nin 81 ilde Çocuk Meclisi kurarak çocukların görüş ve taleplerinin toplanmasına ilişkin bir öneride bulundu. Katırcıoğlu, “Gerçekten güzel bir fikir. Bunu hem kendi komisyon içindeki milletvekillerimizle hem de Meclis Başkanımızla konuşalım.” şeklinde yanıtladı.

SINAV SİSTEMİ ÜZERİNE İSTİŞARELER

Yiğit Eren Karabacak’ın sınav sisteminin kaldırılacağına dair sorusuna ilişkin Katırcıoğlu, “Sınav sistemi konusunda çocukların ne kadar meraklı ve kaygılı olduklarını biliyoruz. Sınavların kaldırılmasıyla ilgili zaman zaman tartışmalar oluyor.” dedi. Bu konuda, sınav baskısının azaltılmasına yönelik çalışmalar üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare yaptıklarını belirtti.

ŞİDDETLE MÜCADELE YAKLAŞIMI

ABB Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu, çocuklar arasında artan akran zorbalığı konusunu gündeme getirdi. Katırcıoğlu, “Sanal ortamlardaki akran zorbalığı… Onda da bize düşen bir görev olursa, Komisyonumuzun yapması gereken bir şey olursa, milletvekillerimizle ilgili çalışmamız gerekirse onu da hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLE MÜCADELE

Çocukların erken yaşta evlenmeleriyle ilgili sorunları gündeme getiren Katırcıoğlu, TÜİK’in verilerine dayanarak, “2005 yılında 16- 17 yaşında evlenen çocukların sayısı yaklaşık 52 bin iken, 2024 yılında 9 binin altına düşmüş.” diyerek yapılan çalışmalardaki ilerlemeleri vurguladı.