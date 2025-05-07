TBMM’de 9 madde kabul edildi. Savunma Sanayii Başkanına hak ödemeleri yapılacak. Gençlik ve Spor gelirleri özel hesapta toplanacak. Kamu görevlileri sendika kuramayacak. Asılsız çağrılara ceza artacak. Dışişleri personeline ders ücreti ödenecek

TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN MADDELER

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Savunma Sanayii ile ilgili bazı düzenlemelerde, Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öngörülmüş mali ve sosyal haklar kapsamındaki ödemelerin yapılması düzenleniyor. Bu ödemelerden vergilendirme ve diğer kesintilere tabi olmayanlar, düzenlemeye göre yine bu yükümlülüklerden muaf tutulacak. Ayrıca, emeklilik hakları bakımından da, Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı ile eş değer kabul edilmesi öngörülüyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GELİRLERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Hakkında Kanun’daki değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirlerin özel gelir olarak kaydedilmesi planlanıyor. Bakanlık gelirleri, Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılmaya devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla tahsil edilen gelirler dahil tüm gelirler, Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılacak hesapta toplanacak. Toplanacak olan bu gelirler, özel gelir karşılığı özel ödenek kaydının dayanağı olarak Bakanlığın merkez muhasebe birimi adına açılacak özel hesaba aktarılacak. Ayrıca, Bakanlık, özel hesabın işleyişine dair usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılması öngörülüyor. Asılsız çağrı ve ihbarlara dair verilen idari para cezaları düzenlenerek, kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu çerçevesinde, belirli kamu görevlilerinin sendika üyeliği ve sendika kurma hakkı kısıtlanıyor. Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek bakanlıklar ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkilatına ilişkin düzenlemeler yapılacağı da bildiriliyor.

ACI SONUÇLAR VE YENİ CEZALAR

Kabahatler Kanunu’ndaki asılsız çağrı ve ihbarlar için verilen idari para cezaları arttırılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden kişiler için il valileri tarafından, 250 lira olan ceza tutarı 1500 liraya çıkarılıyor. Ayrıca, asılsız ihbarların tespiti durumunda, 15 bin lira ceza uygulanması planlanıyor. Bu cezaların bir yıl içinde tekrarı halinde ise ceza iki katına çıkacak.

DIPLOMASI AKADEMISI DÜZENLEMESI

Dışişleri Bakanlığı Personeline ilişkin yapılan düzenlemelerde de değişiklikler söz konusu. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nda ders vermek üzere görevlendirilecek personel ve diğer kişilere, belirli kurallar çerçevesinde ders ücreti ödenecek. Bu ücrete ilişkin sınırlamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşüyle belirlenecek.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Teklifin 9 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verildiğini duyurdu. Aranın ardından komisyonun yerini almaması nedeniyle Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.