Tbmm’de Bahçeli ve Özel Diyaloğu

MECLİS’TE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

TBMM’de başkanlık seçimleri sırasında ilginç bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Özel, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkıştı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Özel ve Bahçeli arasındaki bu karşılaşma dikkatleri üzerine çekti. Bahçeli, Özel için “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bahçeli’nin bu sözlerine Özel, “Sağ olun” şeklinde cevap verdi.