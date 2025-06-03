Gündem

Tbmm’de Bahçeli ve Özel Diyaloğu

tbmm-de-bahceli-ve-ozel-diyalogu

MECLİS’TE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

TBMM’de başkanlık seçimleri sırasında ilginç bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Özel, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkıştı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Özel ve Bahçeli arasındaki bu karşılaşma dikkatleri üzerine çekti. Bahçeli, Özel için “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bahçeli’nin bu sözlerine Özel, “Sağ olun” şeklinde cevap verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

E-Defter Süresi Uzatıldı, Dikkat!

Elektronik defterlerin hazırlanma, onaylanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yüklenme tarihleri 16 ve 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
Gündem

Marmaray’daki Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Marmaray'da yaşanan bir kavga sırasında, çocuklarının önünde dövülüp burnu kırılan Deniz E., tartıştığı Zehra A.'nın ifadesiyle olayın nasıl başladığını aktardı. Yeni görüntüler de yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.