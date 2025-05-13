TBMM’de Barış İçin Öneri Reddedildi

TBMM’DE BARİŞ TARTIŞMALARI GİRDİ

DEM Parti’nin dünya barış tecrübelerinin incelenmesi amacıyla sunduğu grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamalarda AK Parti ve MHP milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, öneriyi eleştirirken, “Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ, Figen Yüksekdağ ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu neden tutuklu, hangi anlayış onları hapse atmaya zorluyor?” diye sordu. Bingöl, tutuklamaların sonlanması durumunda barışın sağlanacağına dikkat çekerek, “Adaletin, demokrasinin, insan haklarının inşa edilmediği bir süreçte barıştan asla söz edilemez” dedi.

BARIŞIN YOLU MECLİS’TEN GEÇİYOR

Bingöl, barışın ancak Meclis’ten geçerek gerçekleştirilebileceğini ve tüm siyasi grupların bu süreçte yer alması gerektiğini vurguladı. “Barış, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü üzerine inşa edilebilir,” diyen Bingöl, “aksi takdirde kişisel siyasi taleplerle oluşturulmaya çalışılan barış, gerçek barışı temsil etmez” şeklinde ifade etti. Ayrıca, “Önemli olan bu süreci Parlamentoda hayata geçirmektir” diyerek, barış çağrısını yineledi.

HAYATİ FIRSAT

DEM Parti grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Kuzey İrlanda ve Güney Afrika örneklerini hatırlatarak, Türkiye’nin benzer bir sürece girdiğini belirtti. Eren, “Biz tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Barış, lafla değil, hukukla ve halkın talepleriyle inşa edilir,” dedi. Türkiye halklarının artık barış istediğini vurgulayan Eren, Meclis’in bu talepler doğrultusunda yasal düzenlemeler gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

BARIŞ İÇİN DİYALOGLAR ÖNEMLİ

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, barış müzakerelerinin TBMM çatısı altında yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. “Artık bambaşka bir Türkiye’den söz ediyoruz,” diyerek, barışın sağlanması için herkesin diyalog yerine çatışmayı seçmemesi gerektiğini belirtti. Torun, barış sürecinin başarıya ulaşması için sağduyulu ve kararlı bir yaklaşım sergilemek gerektiğini vurguladı.

İKİNCİ AÇILIM UYARISI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise Türkiye’nin bir ihanet süreciyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Türkoğlu, mevcut sürecin amacının PKK lideri Abdullah Öcalan’a siyaset yapma fırsatı tanımak olduğunu belirterek, devam eden barış süreçlerini eleştirdi. “Bu efsunlu kelime barış, bir ihanetin üzerini kapatma aracı,” diyerek, “Biz bu oyunu defalarca bozduk ve yine bozacağız” ifadesini kullandı.