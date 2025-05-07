Tbmm’de Çeşitli Kanun Değişiklikleri Kabul Edildi

TBMM’DE KABUL EDİLEN YENİ DÜZENLEME

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Bu teklif, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ya da kanunlarla kurulan kamu kurumları ve kuruluşları tarafından, mesleğe özel yarışma sınavı ile alım yapılırken 35 yaş üst sınırının aranacağını içeriyor. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Kuruluşuna İlişkin Kanun’da da değişiklikler yapılması öngörülüyor.

TRT’YE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Komisyonda en çok tartışılan konular, TRT’ye yönelik düzenlemeler oldu. Buna göre, TRT Genel Müdürü’ne ödenecek maaş, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti, ikramiye dahil olmak üzere belirlenecek. Aylık ödemelerde ise, ek gösterge, kıdem, taban aylıkları ve sosyal yardımlar dikkate alınacak. Yönetim Kurulu, Kurumun amaçları doğrultusunda özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurma yetkisine sahip olabilecek. Ayrıca, yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurma ve mevcut ortaklıklara iştirak etme, yurt içinde ya da dışında iştirak edilen şirketleri satın alma ya da devretme işlemleri yapılabilecek.

KURUMUN MALİ İŞLEMLERİ

Kurumun kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapılan alım, satım, hizmet ve danışmanlık gibi işlemler, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaktan muaf tutulacak. Bu usul ve esaslar, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda belirlenecek. Teklife göre, Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait kadrolara uygulanacak ek göstergeler, memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı’nın tespitiyle belirlenecek.

Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı yapılabilecek. Ayrıca, kurumda istihdam fazlası olarak nakle tabi tutulmuş personel, aldıkları aylık ve ek gösterge ile varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını almaya devam edecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hükmü altında bulunan alanlar, görev ve faaliyetler için TRT’ye bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.