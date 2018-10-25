TBMM’de arbede

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partili Milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
TBMM Genel Kurulu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri devamı esnasında arbede yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay’ın söz almasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yerinden kalktı. Altay, konuşmasına başlamadan Enginyurt’a “Gel, gel” dedi. Bunun üzerine MHP milletvekilleri kürsüye doğru yöneldi. CHP milletvekillerinin de kürsüye yönelmesiyle arbede yaşandı.
TRT