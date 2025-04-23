TBMM’de Çocuk Bayramı Töreni Yapıldı

27 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENİ

TBMM’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törende, Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. TBMM’deki ilk etkinlik, Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

ÇELENK KOYMA VE SAYGI DURUŞU

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un çelenk koymasının akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş ve milletvekilleri Anıtkabir’e hareket etti.