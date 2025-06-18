TBMM’de Gergin Anlar Yaşandı

TBMM GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR

TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalı anlar yaşandı. DEM Partili Milletvekili George Aslan, “Ermeni soykırımı” ifadelerini kullandığında, Meclis içindeki atmosfer aniden değişti. Aslan’a yönelik sert eleştiriler yükselirken, TBMM’nin CHP’li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, tepkilerin merkezine oturdu.

TARAFSIZLIK SUÇLAMALARI

İYİ Partili Katip Üyesi Yasin Öztürk, Bingöl’ü tarafsızlıkla suçladı ve divan kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez” diye konuştu. Bu sözler üzerine Tekin Bingöl, Öztürk’e, “Divanda bağırma, çık” yanıtını verdi. Bu olayın ardından birleşime ara verildi.

CEZA UYGULAMASI

Birleşime yeniden başlamasıyla birlikte, Öztürk’e yapılan oylama sonucunda kınama cezası verildi. Bu gelişme, TBMM Genel Kurulu’ndaki gerginliğin bir yansıması oldu.