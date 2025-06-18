Haberler

TBMM’de Gergin Anlar Yaşandı

TBMM GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR

TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalı anlar yaşandı. DEM Partili Milletvekili George Aslan, “Ermeni soykırımı” ifadelerini kullandığında, Meclis içindeki atmosfer aniden değişti. Aslan’a yönelik sert eleştiriler yükselirken, TBMM’nin CHP’li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, tepkilerin merkezine oturdu.

TARAFSIZLIK SUÇLAMALARI

İYİ Partili Katip Üyesi Yasin Öztürk, Bingöl’ü tarafsızlıkla suçladı ve divan kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez” diye konuştu. Bu sözler üzerine Tekin Bingöl, Öztürk’e, “Divanda bağırma, çık” yanıtını verdi. Bu olayın ardından birleşime ara verildi.

CEZA UYGULAMASI

Birleşime yeniden başlamasıyla birlikte, Öztürk’e yapılan oylama sonucunda kınama cezası verildi. Bu gelişme, TBMM Genel Kurulu’ndaki gerginliğin bir yansıması oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Savunma Bakanı Hegseth Soruları Yanıtladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Trump'ın İran'a yönelik emirlerine hazır olduğunu belirtti ve Bakanlık olarak her zaman seçeneklerin yanında olduklarını vurguladı.
Haberler

Muşspor’a 49 Mus 49 Plakası Hediye Edildi

Muş Emniyet Müdürü, 2. Lig'e çıkan Muşspor'a özel '49 MUS 49' plakasını hediye etti. Plaka açık artırmayla satılacak ve geliri kulübe destek sağlayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.