TBMM’de görüşmeler tamamlandı, öneri red edildi

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

TBMM Genel Kurulunda, “10. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi. Teklifin görüşmeleri öncesinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı, TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar” şeklindeki ifadelerine değinerek, bu açıklamaların hatalı olduğunu vurguladı. Kavuncu, “Sayın Başkan’ın sözleri, bazı partiler için geçerli olabilir, bazı partiler tereddütlü yaklaşabilir fakat biz böyle bir sürece karşı olduğumuzu net olarak ifade etmiştik ve tekrar ifade ediyoruz. Partimizin bu konudaki tavrı son derece nettir. ‘Terörsüz Türkiye’ hayalinin terör elebaşının başını çektiği bir sürede gerçekleşmesi bize göre mümkün değildir.” demekteydi.

UMUT VE ADALET BEKLENTİSİ

Görüşmelere katılan diğer milletvekilleri de teklif üzerine söz alarak görüşlerini belirtti. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yargı paketlerinin sürekli olarak TBMM’ye getirildiğini ancak yargı şikayetlerinin her geçen gün arttığını ifade etti. Kaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup yönetiminin kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemeye destek vereceği yönündeki mesajlar verdiğini belirterek, bu beklentinin karşılanmaması durumunda bunun hesabının verilmesi gerektiğini savundu. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise teklifin oluşturulma sürecinin “bir hukuk ve demokrasi trajedisi” olduğunu iddia ederek, Meclis’ten umut ve adalet beklentisinin olduğunu vurguladı. Olgun, özellikle “Kovid İnfaz Yasası” mağdurlarının taleplerini karşılayacak adil bir düzenleme eklenmesi gerektiğini söyledi.

İNKAYLAR VE YENİ ANAYASA İHTİYACI

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu sayısının oldukça yüksek olduğunu belirtti ve infaz yasasının sık sık değişmesinin uygulayıcıları zor durumda bıraktığını anlattı. Yıldız, toplumun fertlerini suça karşı korumakla birlikte hükümlülerin de yanlış uygulamalardan korunması gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, “Uygulamalarda tereddüdü giderecek infaz kanununu ekim ayında başlayalım, el birliğiyle bir infaz yasası çıkaralım.” ifadesini kullandı. Ayrıca yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yıldız, bu konuda da el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

EŞİTLİK VE ADALET TALEPLERİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, infaz paketinin kökten değişmesi gereken, yapıcı bir metin olmadığını belirtti. Beştaş, toplumsal adaletin sağlanmadığını ve belirli kesimlerin cezaevinden çıkışının siyasi gerekçelerle engellenmeye çalışıldığını savundu. İnfazda eşitlik talep ettiklerini ifade eden Beştaş, “Barışa her geçen gün daha fazla yaklaştığımız bugünlerde böylesi bir yasal düzenleme verilecek önergelerle düzeltilebilir.” dedi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, bu kanun teklifinin yeni mağduriyetler yarattığını öne sürdü.

HAKİKAT VE HUKUKUN TEMELLERİ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de şu anda düşman ceza hukukunun uygulandığını söyledi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemede yapısal bir değişim olmadığına dikkat çekerek, mevcut düzenlemelerin halkın adalet beklentisini karşılamadığını belirtti. Özcan, halkın vicdanını, adaletin onurunu ve hukukun üstünlüğünü savunduklarını ifade etti. Tüm bu konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.