Tbmm’de Halil Şıvgın İçin Tören Düzenlendi

Halil Şıvgın için TBMM’de Tören Düzenlendi

ANKARA’da hastanede tedavi gördüğü süre zarfında yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın (75) için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören gerçekleştirilmiş durumda. Halil Şıvgın, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde yoğun bakımda hayata gözlerini yumdu. Bugün TBMM’de düzenlenen törene, Şıvgın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve geçmişteki CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Hikmet Çetin, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katılıyor.

Tabutunun Türk bayrağına sarılı olarak TBMM’nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildiği törende, görevliler tarafından taşındı. Şıvgın’ın anısına saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Meclis’teki bu saygı duruşunun ardından Halil Şıvgın’ın cenazesi, öğle namazının kılınması için Kocatepe Camisi’ne götürülerek Tatlar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

Halil Şıvgın’ın kızı Lale Şıvgın Dündar, törende bir konuşma yaptı. Dündar, babasının ülkesine olan sevgi ve bağlılığını vurgulayarak, “Onun için memleket sevgisi sadece duygusal bir bağlılık değil, sorumluluk demekti. ‘Vatanı sevmek ona hizmet etmektir’ derdi” ifadelerini kullandı. Siyasete girişinin bu anlayışla olduğunu belirten Dündar, “Anavatan Partisi’ndeki görevleri boyunca makamı bir ayrıcalık olarak değil, bir emanet olarak gördü. Babam için, ‘Olmaz, imkansız’ diye bir şey yoktu. O, ‘Nasıl olabilir’ diye bakar, oldurabilmenin bir yolunu mutlaka bulurdu. Asla pes etmezdi ve bizim de pes etmemize, yorulmamıza müsaade etmezdi” dedi.

Dündar, babasının Türk dünyasına bağlılığını aktarırken 12 Eylül darbesinin tarihi için bir anısını paylaştı. “Beni en çok etkileyen tarihi olaylardan birisi ise 12 Eylül darbesinin gerçekleşeceği haberini alan rahmetli Alparslan Türkeş’in emin bir evde gidişatı değerlendirmek istediğinde seçtiği adresin bizim evimiz olmasıdır” dedi. “11 Eylül gecesi evimizin kapısı çalındığında babam henüz 30, annem ise 25 yaşında ve bana 8,5 aylık hamile bir genç kadındır. Bu genç çiftin evi, rahmetli Türkeş tarafından en emin ev olarak seçilmesi belki de tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir” şeklinde devam etti.

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara’da dünyaya gelerek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve kariyerine serbest avukat olarak adım attı. Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucu üyesi olarak aktif siyasete girdi ve Ankara Milletvekili olarak 3 dönem TBMM’de görev yaptı. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu. Halil Şıvgın, ailesine bağlı evli ve 3 çocuk babasıydı.