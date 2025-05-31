Tbmm’de Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ YASASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

(TBMM) – Ak Parti tarafında TBMM Başkanlığı’na sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, “Ceza adalet yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulmasıyla sağlanır” dedi. Yüksel, ayrıca cezayı hakkıyla infaz etmenin adaleti hayata geçirmek anlamına geldiğini belirtti. Dünyada cezaları insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına dönüştürme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

HUKUKSAL REFORM VE TOPLUMSAL UYUM

TBMM Adalet Komisyonu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu teklifin 9 farklı kanunda değişiklik önerdiğini ve 30 maddeden oluştuğunu belirtti. Komisyon Başkanı Yüksel, ceza adaletinin sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda toplumun vicdanında da yankı bulduğunu vurguladı. Yüksel, teklifle birlikte “Toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adaleti sistemimizin etkinliğini arttırmak” gibi hedeflerin olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, hükümlülerin yeniden suç işleme riskinin düşürülmesi kesinlikle amaçlanıyor.

KURU SIKILARA CEZA ARTIRIMI VE YENİ DÜZENLEMELER

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 4. Yargı Reformu Strateji belgesi çerçevesinde, insan hayatını etkileyen düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kırcalı, yapılan düzenlemelerle “cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesi” hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, çocuklar ve kadınlar için özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceği ve denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanabileceği belirtildi.

Bu yasa teklifi ayrıca kişilerin can ve mal güvenliğini korumak adına bazı suçlar için cezaların arttırılmasını öngörüyor. Kırcalı, “Halk arasında ‘kurusıkı’ olarak bilinen silahlara getirilen cezalarda da artışa gidilmektedir” dedi. Trafikte yol kesme gibi suçların ayrı bir suç olarak düzenlenmesinin de gündemde olduğunu ve bu suçlara yönelik yaptırımların belirlenmekte olduğunu sözlerine ekledi.