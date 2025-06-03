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TBMM’de Özel ve Bahçeli Diyaloğu!

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TBMM’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

TBMM’de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’e gelerek TBMM Başkanı seçiminde oyunu kullanmak üzere orada bulundu. Özel, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E DESTEK SÖZLERİ

İki lider arasındaki diyalog ilgi çekti. Bahçeli, Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde sözler söyledi. Bu yoruma Özgür Özel ise “Sağ olun” diyerek yanıt verdi.

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