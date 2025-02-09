TBMM’de Rizespor için TFF’ye Eleştiri

HAKEM KARARLARI MECLIS’TE TARTIŞILIYOR

Futbol dünyasında yaşanan hakem kararlarına dair tartışmalar, Meclis gündemine taşındı. Meclis Genel Kurulu’na katılan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor’un sahada karşılaştığı skandal hakem kararlarıyla emeğinin gasp edildiğini belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu’nu istifaya çağırdı.

ADALET OLMADAN BAŞARI OLMAZ

“Rizespor’un hakkı neden teslim edilmiyor?” sorusunu soran Mertoğlu, “Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter, artık durun” diyerek tepkisini dile getirdi.

YABANCI HAKEM ÇAĞRISI

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise hakem hatalarının tahammül sınırlarını aştığını ifade etti. Akburak, “Hakemlerin yönetimi adaletten uzaklaştıkça Türk futboluna olan güven de hızla eriyor. Bu şekilde bu sezonun sağlıklı tamamlanması mümkün değildir. TFF’ye çağrım açık ve net; madem VAR sisteminde yabancı hakem uygulamasına gidildi, o hâlde aynı adımı atın ve orta hakemler için de yabancı hakem uygulaması gelsin” şeklinde bir çağrıda bulundu.