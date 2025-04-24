Tbmm’de Şen İsmet Turhangil Töreni

VEFA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Vefat eden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM’de bir anma töreni yapıldı. 86 yaşında hayatını kaybeden Turhangil’in anısına TBMM Şeref merdivenlerinde düzenlenen törene, birçok önemli isim katıldı. Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdari Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, geçmişte TBMM Başkanlığı yapmış Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile Turhangil’in ailesi yer aldı.

DUA VE SAYGI DURUŞU

Anma etkinliği, Turhangil’in özgeçmişinin okunmasının ardından dua edilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Katılımcılar, Turhangil’in anısını yaşatmak ve ona olan saygılarını göstermek için bir araya geldi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Turhangil’in cenazesinin, cuma günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde kılınacak olan cuma namazının ardından, 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Bu bilgilerle, Turhangil’in son yolculuğuna hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor.