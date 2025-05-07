TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anıldı

TBMM’DE SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANILDI

TBMM Genel Kurulu, hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i anmak amacıyla toplandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, milletvekilleri Önder’in fotoğrafını sıralarına yerleştirdi. Ayrıca, DEM Parti sıralarına gelerek taziye mesajları ileten birçok milletvekili, Önder’in yerine karanfil bıraktı. Saygı duruşu yapılmasının ardından Fatiha suresi okundu. Bu duygusal oturuma, Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Önder de katıldı.

ÖNDER’İN HATIRASI VE BİREYSEL DOKUNULUR OLDUĞU VURGULANDI

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Önder’in vefatının tüm milletvekillerinde derin bir hüzün yarattığını ifade ederek, “Merhum Önder, uzlaşmacı siyaset anlayışıyla tanınan bir insandı ve farklı siyasi kesimlerin takdirini kazanmıştı. Özellikle terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yaptığı katkılar, Türk toplumunun hafızasında önemli bir yer bulacaktır” şeklinde konuştu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Önder’in mirasının bir an önce hayata geçirilmesini umduklarını belirtti.

MECLİS’TE GÜLÜMSETEN ANILAR VE ÖNDER’İN İZİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Sırrı Süreyya Önder’in sıkıntılı konular üzerinde yaptığı esprilerle ortamı yumuşattığını dile getirdi. Kavuncu, Önder’in Meclis’teki kriz anlarında bile pozitif bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, Önder’in Türkiye’nin barış ve huzuruna yönelik mücadelesinin unutulmaz olduğunu ifade etti. Akçay, Önder’in sağlık sorunlarını kamuoyuna açıklarken sürekli barışa hizmet etmeye yönelik çaba sarf ettiğini hatırlattı.

ÖNDER’İN VAADİ VE DEMOKRATİK GELECEK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Önder’in iç tüzüğü adil bir şekilde uyguladığını ve kriz zamanlarında sorunları çözdüğünü belirtti. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Önder’in cenaze isteğini hatırlatarak, onun zihninde yalnızca barış ve birlik düşüncesinin olduğunu dile getirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, birçok siyasi partinin taziye dileklerine teşekkür etti ve Sırrı Süreyya Önder’in yaşam mücadelesinin tüm Türkiye’yi nasıl birleştirdiğini vurguladı.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE GEÇİLDİ

Genel Kurulda, Önder’in anılmasının ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve diğer milletvekillerinin konuşmalarıyla devam edildi ve gündemdeki konular görüşülmeye başlandı.