TBMM’de Trafik Cezaları Artacak

TBMM’DE TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

TBMM’de, AK Parti’nin Cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunmayı planladığı kanun teklifi taslağında, özellikle ölümlü trafik kazalarını azaltmak amacıyla para cezalarının yüksek oranlarda artırılması öngörülüyor. Taslak, kırmızı ışık, aşırı hız ve şerit ihlalleri gibi suçların tekrarlanması durumunda ehliyetin geri verilmemek üzere iptali ve bunun için ekstra koşullar ile psikolojik testlerin gerekeceği hükümler içeriyor. Ayrıca, araçta cep telefonu kullanımı ve kazadan sonra olay yerinden kaçanlara yönelik ağır ceza düzenlemeleri de dikkat çekiyor.

TEKLİFTE YER ALMAYAN HÜKÜMLER

Taslakta, 75 yaşın üzerindekilere getirilecek ehliyet yenileme şartının müzakereler sonucunda kabul görmediği belirleniyor. Bu nedenle, teklif içerisinde bu düzenleme yer almayacak. TBMM’de AK Parti Grubunun çalışmalarını sürdürdüğü Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapmayı öngören bu kanun teklifi taslağında sona gelindiği ve yaz tatili gelmeden önce yasayı çıkarmak adına çalışmaların hızlandığı öğreniliyor. AK Parti Grubu, bu kanun teklifini Cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlıyor.

PARA CEZALARI VE YENİ ŞARTLAR

Taslağa göre, özellikle “kırmızı ışık, ani manevrayla şerit değiştirme ve aşırı hız” ihlallerine uygulanan para cezaları, caydırıcılığı artırmak amacıyla önemli oranda yükseltilecek. Bu üç ihlalin yıl içerisinde üç kez tekrarlanması halinde ehliyetin iptali söz konusu olabiliyor. Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden başvuruda bulunması gerekecek ve bunun için mevcut koşulların yanı sıra başka şartlar da istenecek. Söz konusu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için psikolojik testlerden geçmesi gerekecek. Bunun yanında, Sağlık Bakanlığından etki analizi talep edildiği ve bu çerçevede psikolojik test şartının kanun teklifine ekleneceği bildiriliyor.

CEZALARDA AĞIRLAŞTIRMA

Trafik kazasından sonra olay yerinden kaçanlar ile araçta cep telefonu kullananlar ve ehliyetsiz araç kullananlar için de caydırıcı nitelikte ağırlaştırma cezası uygulanacak. Öte yandan, 75 yaş üzerindeki bireylerin ehliyet yenileme düzenlemesine yönelik planlanan düzenlemeden vazgeçildiği, çünkü bu yaş grubunda ölümlü veya yaralamalı kazalarda anlamlı bir veri bulunmadığı ifade ediliyor. AK Partili kurmaylar, taslağa son şeklini verip TBMM Başkanlığı’na sunacak.