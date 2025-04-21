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TBMM’de Yapay Zeka Etkinlikleri Yapıldı

ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

ANKARA – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde TBMM Meclis Bahçesi’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki etkinliklerin teması “yapay zeka” olarak belirlendi. Çocuklar, bu tema doğrultusunda birçok aktiviteyle karşılaştı; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri ve geleneksel oyunlar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı neşe içinde kutluyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Etkinliklere katılan çocuklar, gelişmiş robotlarla tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor. Bayram süresince birçok eğlenceli aktiviteye katılan çocuklar, etkinlikler boyunca harika zaman geçirdiklerini belirtiyorlar. Bu coşku, bayramın anlamını daha da derinleştiriyor.

PROGRAMIN SÜRESİ

‘Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi’ olarak adlandırılan program, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam ediyor. Çocuklar, bu süre zarfında yapay zeka temalı etkinlikler aracılığıyla eğitim ve eğlenceyi bir arada yaşama fırsatı buluyorlar.

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